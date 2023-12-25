Россия – не «колосс на глиняных ногах», а «паровоз войны» – украинский политолог

2023-й год показал, что Россия – не «колосс на глиняных ногах», и она не развалится ни от гражданской войны, ни от других попыток расколоть ее, как думали украинские и западные спикеры.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ермолаева, надеяться на очередное контрнаступление ВСУ спустя время также не стоит, потому что на Западе уже нет того единства и поддержки, как накануне провалившегося «контрнаступа».

«Россия показала, что все эти ожидания, что это колосс на глиняных ногах, вот-вот… и у них там гражданские войны или расколы, что это все – иллюзия западных аналитиков, которая, почему-то, разделяется группой наших романтиков, экспертов. На самом деле, устроена Россия по-другому, война помогает России перезагружаться, мобилизовываться, перестраивать ВПК. И этот паровоз войны продолжает ехать и даже ускоряться. В этом отношении конец 2023-го года отличается от концовки 2022-го и отличается даже от середины 2023-го года. Это требует от всех нас честного и серьезного переосмысления, как дальше. Это «как дальше» стало размытым. Мы слышим от военных экспертов, от политиков, включенных в принятие решений, о том, что планируется оборона, затем планируется возможное контрнаступление, но этот путь мы уже проходили. Более того, этот путь выглядел тогда куда более перспективным, потому что на полную силу работала международная коалиция поддержки, мы не на словах, а на деле каждый месяц получали множество единиц современной техники, военнослужащие Украины получали новые профессии и обучались на этой технике, без чего она не едет», – перечислял он.

«Но в конце 2023-го года мы видим тут замирание, потому что итоги войны и шансы сторон переоцениваются и у наших партнеров, которые к концу года вдруг начали заявлять, что они – не союзники, что у них тоже есть пределы, и вообще, оказывается, что эта война для многих была инвестицией в собственную безопасность», – заключил Ермолаев.