Россия не намерена продлевать похабную зерновую сделку

Олег Кравцов.  
03.07.2023 08:41
  (Мск) , Москва
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Дзен, Зерно, Россия, Сельское хозяйство, Украина


Черноморская инициатива, позволяющая вывоз сельхозпродукции из украинских портов и позиционировавшаяся как гуманитарная, выродилась в коммерческий проект.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Черноморская инициатива, позволяющая вывоз сельхозпродукции из украинских портов и позиционировавшаяся как гуманитарная, выродилась в...

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«Реализация меморандума Россия – ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта — неотъемлемой части пакетных стамбульских договоренностей — по-прежнему пробуксовывает», – сказал Гатилов в интервью «Известиям».

Он отметил, что, несмотря на попытки ооновской команды, остаются нерешенными пять системных задач: переподключение профильного Россельхозбанка к системе SWIFT, Тольятти – Одесса, возобновление поставок запчастей и техники для нужд сельского хозяйства и производства удобрений, транспортная логистика и страхование, разблокирование замороженных активов российских компаний.

«Прогресс по большинству из них заблокирован западными столицами. Серьезным ударом по стамбульским договоренностям стал подрыв киевским режимом аммиакопровода в Харьковской области. Этот объект критической инфраструктуры имел важнейшее значение для обеспечения глобальной продовольственной безопасности, ведь через него ежегодно прокачивалось 2 млн т сырья.

Таких объемов достаточно, чтобы произвести продукты питания для 45 млн человек. Диверсия наглядно подтвердила, что украинская сторона никогда не была заинтересована в перезапуске аммиакопровода. Теперь же этот вопрос вообще отодвинут на далекую перспективу.

На этом фоне российские производители и поставщики сельхозпродукции и удобрений по-прежнему вынуждены преодолевать многочисленные препоны, связанные с осуществлением банковских платежей, транспортировкой и страхованием грузов. Повышенные издержки, усложненная логистика и возросшие риски провоцируют снижение физической доступности и рост стоимости соответствующих товаров на мировых рынках, что, в свою очередь, негативно отражается на глобальной продовольственной безопасности», – говорит дипломат.

У него поинтересовались, каковы шансы, что зерновая сделка все же будет продлена после 18 июля, когда истекает срок ее действия.

«Черноморская инициатива, которая изначально позиционировалась как гуманитарная, давно выродилась в коммерческий проект. Она преимущественно работает на снабжение украинским зерном и фуражом стран с высоким уровнем доходов, в том числе государств ЕС. Нуждающимся странам достается лишь символический минимум, не превышающий 3%, крохи с барского стола. К этому следует добавить, что коридоры, по которым идут корабли в украинские порты и обратно, регулярно используются украинцами для запуска морских беспилотников военного назначения.

Россия неоднократно продлевала сделку в надежде на позитивные изменения. Однако то, что мы сейчас наблюдаем, не дает нам оснований соглашаться на сохранение статус-кво. Вместе с тем наша страна как ответственный мировой поставщик осознает проблемы, с которыми сталкиваются государства Азии, Африки и Латинской Америки. Мы предпринимаем посильные шаги для нивелирования негативного эффекта от деструктивной политики Запада, а также для обеспечения доступа бедных стран к сельхозпродукции. Наглядный пример — кампания по безвозмездной передаче российских удобрений нуждающимся странам», – резюмировал Гатилов.

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