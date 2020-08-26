Россия не отдаст Белоруссию Западу

26.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Россия запустит механизмы, которые применила в Крыму, если Белоруссия начнёт движение в сторону Запада.

Об этом в эфире YouTube-канала «Украина 24» заявил конфликтолог Паата Закареишвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом пропагандист утверждает, что весь белорусский народ якобы рвется на Запад.

«Если Россия почувствует, что белорусский народ чётко решит идти в сторону Запада, тогда Россия включит свои механизмы – это может быть и зелёные человечки, и вежливые люди или худшие варианты.

Я думаю, что у России есть силы в самой Белоруссии, которые начнут действовать в пользу России и против общей воли белорусского народа. Поэтому – это очень опасная ситуация. Тем более на фоне того, что Путин обновил свои сроки», – переживает Закареишвили.

Напомним, ранее Youtube-канал «ИнформНапалм» сообщил, что украинская военная разведка в панике из-за переброски российских войск в Белоруссию.