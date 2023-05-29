Россия не отказалась от первоначальных целей на Украине – Илларионов

Никакого долгосрочного перемирия с Россией не будет, потому что она не отказывается от тех целей и задач, которые были объявлены 24 февраля прошлого года.

Об этом в эфире интернет-канала «Утро февраля» заявил эмигрировавший в США экс-советник президента России Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До тех пор, пока в руководстве или руководителем нынешнего российского политического режима является Владимир Путин, война не может быть завершена. То есть даже в том случае, если произойдет перемирие, теоретически нельзя исключить, что произойдет какое-то перемирие на несколько часов, дней или несколько месяцев, или даже на несколько лет. Но все слишком хорошо знают, чем такого рода перемирие закончится рано или поздно. Скорее рано», – сказал экс-советник президента РФ.

По его словам, такое перемирие закончится быстро и возобновятся боевые действия.

«Но только с гораздо большей интенсивностью, подготовленными дополнительными войсками, вооружениями, на новых позициях с теми же самыми целями… Те цели, которые он провозгласил в ночь на 24 февраля 22-го года, он неоднократно повторял в разных версиях, ни разу от них не отказался ни он, ни лица, которые его окружают, и все то, что делается сейчас, оно говорится: «Да, мы от своих целей не отказались, не отказываемся и отказываться не собираемся», – заявил Илларионов.