«Россия неумолимо возвращается – принуждать Киев к миру» – украинский политолог о статье Путина

19.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Статья президента РФ Владимира Путина о единстве народов Украины – это последний ультиматум Киеву перед «принуждением к миру».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог русинского происхождения Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вынужден сказать огромное спасибо за то, что Владимир Владимирович сказал хорошее слово о том, что русины есть. Мало того, в своей статье Путин подробно описал, что мои земляки были первыми, кого кидали в концлагеря в Талергофе во время Первой мировой войны. И третье – замечательная фраза, что в 1944 году, действительно, интеллигенция и духовенство обращалось к Сталину с тем, чтобы Закарпатье вошло или в состав СССР, или в состав РФ. Мои предки не хотели почему-то быть в составе украинской ССР», – сказал Вакаров. «Эти факты действительно были, поэтому, когда руководитель вашего государства говорит, что мы есть, говорит о фактах, которые были. Соответственно, львиная часть смотрит и говорит: Зеленский нас не видит, депутаты Верховной рады нас не видят, а там нас видят», – добавил политолог.

Также он отметил, что в статье присутствует очень чёткий и жёсткий посыл к современной украинской элите.

«Потому что я там прочитал второй ультиматум. От Путина я слышал первый ультиматум, когда было сказано – рыпнетесь против Донбасса, будет стоять вопрос о государственности. Теперь я услышал второе – более грозный ультиматум. В статье написано, что вы не потерпите не просто «анти-Россию», вы не потерпите военное освоение территорий. И третий посыл – геополитический. Ваш руководитель сказал Западу: Россия возвращается в Украину, я так это понял. А если Россия возвращается в Украину, то каким образом и когда? Так что я этот ультиматум понял для себя, как: вы там, в Украине, думайте, а это последнее предупреждение перед принуждением к миру», – объяснил Вакаров. «Как это поняла политическая элита Украины? Слава Богу, что Владимир Зеленский отшутился пока. Слава Богу – потому что ему ещё встречаться с Путиным», – добавил украинский эксперт.

Напомним, ранее Вакаров также публично поблагодарил президента РФ Владимира Путина за его позицию по принятому Верховной радой дискриминационному закону о коренных народах Украины.