Россия объяснила задержание украинского плавсредства у берегов Крыма

22.04.2021, Симферополь, Виктор Орлов

Новости Украины

Погрануправление ФСБ опубликовало объяснение причин задержания у берегов Крыма украинских рыбаков, о чем накануне сообщали киевские СМИ. Напомним, что портом приписки украинского плавсредства был Очаков – именно там стройбат США возводит «пункт управления» Военно-морских сил.

Российские пограничники объясняют, что претензии к украинцам возникли из-за браконьерских действий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ночь с 19 на 20 апреля 2021 года пограничным сторожевым кораблем «Безупречный» Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в четырех десятках миль к северо-западу от мыса Прибойный задержано украинское рыбопромысловое судно ЯОД-2483 (порт приписки Очаков), осуществлявшее незаконный промысел камбалы-калкан в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

В ходе проведения контрольных мероприятий российскими пограничниками установлены два члена экипажа, граждане Украины. На борту катера обнаружены несколько десятков особей камбалы-калкан и ската, свыше пяти тысяч метров сетей с ячеей от 185 до 220 мм.

Судно было сопровождено в н.п. Черноморское для составления административных материалов и передачи их в суд.

21 апреля т.г. Черноморский мировой суд Республики Крым признал капитана судна, 1987 г.р., виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.17 КоАП РФ («Нарушение правил добычи водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации») и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 257 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения (сетей).

Пограничное управление продолжает работу по охране национальных интересов в акваториях Черного и Азовского морей», – говорится в пресс-релизе.