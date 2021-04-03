В Киеве оправдывают задержанных российскими пограничниками подозрительных украинских «рыбаков»

21.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Российские пограничники задержали двух украинских рыбаков из Очакова, ведущих промысел в Черном море.

Об этом, со ссылкой на Госпогранслужбу Украины сообщает телеканал 1+1, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Причиной задержания стало отсутствие у рыбаков документов. Они на катере отошли от основного судна, на котором и были замечены российскими пограничниками.

«Катер, глисер или как его еще можно называть по-разному, он имеет право работать на определенном удалении от головного судна, потому что один документ на два плавсредства. В границах видимости можно это делать, позволяется.

Россияне решили эти факты проигнорировать, они подошли к этому глисеру, на котором были рыбаки: «Документы есть?». – «Нет, документы на головном судне». За веревку прицепили, подошли к головному судну, те говорят: «Вот же, документы есть». – «Нас это не интересует, они были без документов», – и потянули их в Черноморское, Крым», – заявил директор рыболовецкой фирмы, где работали задержанные.

В Погрануправлении ФСБ инцидент пока не комментируют. Интересно, что в Очакове Николаевской области, откуда вышли рыбаки, располагается построенный американскими военными центр управления ВМС, куда, как сообщал «ПолитНавигатор», закрыт доступ даже украинским чиновникам.