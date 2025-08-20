Россия одержала победу над Западом и готова к переговорам – Бондаренко

Россия не будет саботировать инициированные США мирные переговоры по Украине.

Об этом в эфире блогера Всеволода Филимоненко, отвечая на соответствующий вопрос, заявил покинувший Украину известный политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Москва как раз сейчас, наоборот, демонстрирует желание провести эти переговоры, поставить точку, потому что у них тоже на кону сейчас экономические вопросы, вопросы значительно более широкие, чем Украина. Украина их интересует постольку-поскольку», – сказал Бондаренко.

Он напомнил недавние слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, что Россия никогда не ставила целью присоединить к себе Крым или Донбасс.

«В том противостоянии, элементом которого была война в Украине, Россия на сегодняшний день показала, что она одержала победу над Западом как таковым. Соединённые Штаты вернули Россию в число рукопожатных государств – или Путина в число рукопожатных политиков.

И это на сегодняшний день является очень серьёзной дипломатической победой России. Всё остальное – это только элементы этого противостояния, в том числе и боевые действия на территории Украины», – убежден политолог.

