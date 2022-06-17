«Россия остается на коне»: печальные новости для евро и доллара

17.06.2022  17:27 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 595
 
Дзен, Политика, Россия, США, Финансы


На смену экономики мнимых сущностей приходит экономика реальных ценностей.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На смену экономики мнимых сущностей приходит экономика реальных ценностей. Об этом президент РФ Владимир...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«У многих развивающихся стран возникает резонный вопрос: зачем обменивать товары на доллары и евро, которые на глазах теряют в весе. Напрашивается вывод – на смену экономике тонких сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов.

По данным МВФ сейчас в глобальных валютных резервах находится 7,1 триллиона долларов и 2,5 триллиона евро. И эти деньги обесцениваются темпом около 8% в год. Но кроме того, в любой момент они могут быть конфискованы, украдены. Если США что-то не понравится в политике тех или иных государств», – отметил президент.

При этом, по его словам, Запад пытается обвинить в надвигающихся проблемах Россию.

«Все мы слышим про так называемую «путинскую инфляцию» на Западе. Я когда вижу это, все время думаю: на кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеет! Люди, которые хотя бы умеют читать, понимают, что происходит. Россия и наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чем!», – сказал Путин.

Политолог Сергей Марков так трактует слова президента:

«То есть доллар и евро будут падать. Валютные резервы будут обесцениваться с темпом «8% в год». А вот у кого есть природные ресурсы, те будут на коне. То есть Россия будет твёрдо стоять на прочной почве».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть