«Россия остается на коне»: печальные новости для евро и доллара
На смену экономики мнимых сущностей приходит экономика реальных ценностей.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У многих развивающихся стран возникает резонный вопрос: зачем обменивать товары на доллары и евро, которые на глазах теряют в весе. Напрашивается вывод – на смену экономике тонких сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов.
По данным МВФ сейчас в глобальных валютных резервах находится 7,1 триллиона долларов и 2,5 триллиона евро. И эти деньги обесцениваются темпом около 8% в год. Но кроме того, в любой момент они могут быть конфискованы, украдены. Если США что-то не понравится в политике тех или иных государств», – отметил президент.
При этом, по его словам, Запад пытается обвинить в надвигающихся проблемах Россию.
«Все мы слышим про так называемую «путинскую инфляцию» на Западе. Я когда вижу это, все время думаю: на кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеет! Люди, которые хотя бы умеют читать, понимают, что происходит. Россия и наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чем!», – сказал Путин.
Политолог Сергей Марков так трактует слова президента:
«То есть доллар и евро будут падать. Валютные резервы будут обесцениваться с темпом «8% в год». А вот у кого есть природные ресурсы, те будут на коне. То есть Россия будет твёрдо стоять на прочной почве».
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