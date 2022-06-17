«Россия остается на коне»: печальные новости для евро и доллара

На смену экономики мнимых сущностей приходит экономика реальных ценностей.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У многих развивающихся стран возникает резонный вопрос: зачем обменивать товары на доллары и евро, которые на глазах теряют в весе. Напрашивается вывод – на смену экономике тонких сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов.

По данным МВФ сейчас в глобальных валютных резервах находится 7,1 триллиона долларов и 2,5 триллиона евро. И эти деньги обесцениваются темпом около 8% в год. Но кроме того, в любой момент они могут быть конфискованы, украдены. Если США что-то не понравится в политике тех или иных государств», – отметил президент.