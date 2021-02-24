Россия остановит любого, кто попытается сунуться в Арктику

24.02.2021, Москва, Олег Кравцов

По Севморпути без российского ледокольного сопровождения в российском секторе Арктики никто не будет ходить.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил один из ведущих экспертов по Арктике, экс-депутат Госдумы, председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан 1-го ранга запаса Михаил Ненашев.

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По его словам, политическое и военное давление на Россию в Арктике будет усиливаться.

«Американские атомные подлодки как шныряли вдоль наших территориальных вод, в том числе подо льдами, так и продолжают. А теперь, по мере увеличения на большом Севере чистых ото льда акваторий открывается перспектива создания здесь новых военно-морских баз, усиления группировок кораблей. Недаром США сейчас обнародовали планы приступить к постоянному патрулированию арктических владений России по всему периметру», – сказал Ненашев.

Он напомнил, что, согласно Международной конвенции по морскому праву 1982 года, государство, несущее ответственность за тот или иной сектор моря, океана обязано обеспечить там безопасную навигационную обстановку.

«Вот мы и обеспечиваем – без нашего ледокольного сопровождения в российском секторе Арктики мы никому не позволим ходить. И есть еще 200-мильная российская экономическая океанская зона от Мурманска до Чукотки. В случае необходимости достойно ответим и с военной точки зрения. У нас достаточно сегодня сил и средств образумить любого агрессивного участника международных морских коммуникаций», – подчеркнул эксперт.

Он добавляет, что у Запада нет никаких возможностей самостоятельного круглогодичного прохождения по Севморпути из-за отсутствия полноценного ледокольного флота.

«И они будут останавливаться, потому что знают об уровне наших военно-морских, пограничных сил в этом регионе. И мы их предупреждаем, что в случае аварии, катастрофы, произошедшей по их вине в районе Севморпути, последствия, в том числе экологического характера, могут растянуться на десятилетия. Мы в своем доме, и его безопасность для нас приоритет», – заявил Ненашев.

Если же, продолжает он, Запад решит обойтись своими силами, то придется согласовывать с Россией весь спектр услуг в условиях Арктики: обслуживание ледокольной проводки, использование навигационного оборудования, предоставление ресурсов аварийно-спасательного обеспечения и так далее.

«Здесь стоимость прохода со своим ледоколом может быть такова, что не будет никакого экономического смысла», – считает специалист.

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