Россия отомстила за гибель своего генерала

28.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Активизация российских ВКС в Сирии стала ответом на недавнюю гибель в этой стране генерал-майора Вячеслава Гладких.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Московский комсомолец».

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«Как утверждает ряд экспертов, активность российской военной авиации связана с недавней гибелью в Сирии генерал-майора Вячеслава Гладких. 18 августа стало известно, что группа российских военных, сопровождавшая гуманитарный конвой, подорвалась на мине. После инцидента ВКС России нанесли серию ударов по укрытиям террористов, которые стояли за атакой и ликвидировали большинство из них», – пишет издание.

«Специалисты отмечают, что проведенные операции российской авиации стали по-настоящему успешными благодаря умелым действиям разведки. Командование получило точные координаты целей боевиков, что позволило нанести противнику тяжёлый урон. Специалисты отмечают, что все сообщения о жертвах среди мирного населения не подтвердились, что свидетельствует о высокой точности ракетных ударов», – утверждает «МК».

В то же время, как сообщал «ПолитНавигатор», еще по одной версии удары российских ВС стали своего рода предупреждением Турции не переходить определенные красные линии на Кавказе.