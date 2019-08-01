Россия отработала тактический прорыв южного фланга НАТО

01.08.2019, Москва, Елена Острякова

Опыт по успешной переброске российской военной техники в Сербию открывает позитивные перспективы для Приднестровья.

Об этом пишет Regional Trends Analitics, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Долгое время главной слабостью позиций России в Молдове считалась ее удаленность от молдавской территории и наличие враждебного «барьера» в лице Украины. Однако «сербская история» показывает, что теперь для Москвы это перестало быть серьезной проблемой. В этом контексте новую актуальность для российской стороны приобретает военный аэродром в Тирасполе — который, согласно неоднократным заявлениям украинских военных, активно модернизируется россиянами», – пишет издание.

Румыния в нарушение международных договоров воспрепятствовала переброске военной техники по Дунаю. Поэтому была задействована военная транспортная авиация.

«Немаловажный аспект этой истории в том, что Румыния, страна-член НАТО, российскому маневру помешать никак не смогла. Успешная доставка груза при помощи военно-транспортной авиации, которая могла пройти в том числе через воздушное пространство Румынии, свидетельствует об успешной операции по отработке тактического прорыва южного фланга НАТО и переброски войск в тыл гипотетического противника», – говорится в статье.