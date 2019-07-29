«Скоро пойдут танки». Путин и Вучич прорывают блокаду НАТО

29.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Несмотря на то, что по требованию НАТО Румыния и Болгария наложили запрет на перевозку российских танков и бронетехники в Сербию по Дунаю, Белград и Москва тем не менее нашли способ доставить бронетехнику.

Так, первые 10 БРДМ-2 были успешно доставлены в Сербию. Источник Informera, отвечая на вопрос о том, как бронетехника прибыла в Сербию, заявил: «Напишите, что они упали с неба! Помните, что таким же образом в 2017 году они пытались помешать нам получить МИГ-29 в Сербии. И они все еще пытаются заблокировать наше сотрудничество с Москвой, но, как вы видите, у них это мало получается. Сначала пришли «МИГи», а теперь бронемашины пехоты. Танки скоро приедут».

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Новый российский бронетранспортер был официально представлен публике сегодня в казармах им. Михаила Станимировича в Нише в присутствии руководства государства и президента Сербии Вучича, а также нового российского посла Александра Боцана-Харченко.

Министерство обороны Сербии официально сообщило, что безвозмездно доставленные БРДМ-2 прибыли в Сербию как показатель того, что военно-техническое соглашение между Москвой и Белградом выполняется точно и в соответствии с согласованными сроками.

«Во время их перевозки не было никаких препятствий, и вся техника была доставлена безопасно и надежно в соответствии с международными правилами. Мы благодарим Министерство обороны Российской Федерации за успешное сотрудничество и последовательное выполнение Военно-технического соглашения, и мы пользуемся этой возможностью, чтобы поблагодарить Верховного главнокомандующего вооруженными силами Сербии Александра Вучича, за внимание и его переговоры о такого рода пожертвованиях, благодаря которым укрепляется вооружение сербской армии», – сказали в министерстве.

Во время обхода 41-го пехотного батальона 4-й бригады Сухопутной армии на базе близ Буяноваца министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что теперь сербская пехота будет надежно защищена.

«Спустя десятилетия армия Сербии получила новые боевые машины пехоты, и наша долгосрочная ориентация заключается в том, чтобы вся пехота была защищена наилучшим образом. Как и все другие серьезные и современные армии, мы должны позаботиться о том, как защитить каждого из наших пехотинцев», – сказал Вулин.

Президент Александр Вучич поблагодарил за помощь своего российского коллегу Владимира Путина.

«Это огромная поддержка и значительное укрепление боевых сил, а также возможностей и боеспособности сербских вооруженных сил», – подчеркнул Вучич.

Новость о передаче военной техники не прошла незамеченной в косовских СМИ. Так, приштинская газета «Коха диторе» сообщает, что Россия вооружает Сербию и что «Вучич гордится тем, что делает это, несмотря на противодействие НАТО».

«Коха» также цитирует слова президента Сербии о том, что у страны нет планов по завоеванию, она хочет только защитить себя, однако, в Приштине ежедневно напоминают о заявлении посла Боцана-Харченко о том, что Россия готова в и будущем продолжать развивать военно-техническое сотрудничество с Сербией.