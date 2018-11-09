Россия отрезает Мариуполь

09.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Украина может потерять 16 – 17 процентов своего валового внутреннего продукта, проходящего через южное побережье страны.

Об этом в интервью интернет-изданию “Новости Донбасса” заявил полковник британской армии в отставке, эксперт “Украинского института будущего Глен Грант, ранее сотрудничавший с министерством обороны Украины.

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По его словам, в настоящее время “Россия в Азовском море отрезает логистику с Мариуполем и отрезает этот берег”.

“И это обычная политика, потому что это может повлечь за собой значительные сокращения на предприятиях Мариуполя, социальная нестабильность сделает Мариуполь более легкой целью с точки зрения вторжения или с точки зрения заявлений в стиле: «Украина не может защитить вас, Украина не может дать вам работу. Вот чем это может для вас обернуться, когда вы сотрудничаете с Украиной». Поэтому у России есть настоящее превосходство, она реально может уничтожить инфраструктуру, бизнес Мариуполя, металлургию – это, во-первых”, – сказал Грант.

По его словам, отрезание Мариуполя – это только первый шаг в попытке «отобрать» юг Украины, сделать его непригодным для страны.

“Вы можете потерять 16-17% вашего валового внутреннего продукта, проходящего через южное побережье при отгрузке. Это не просто потерять бизнес в этой области, вам придется начать платить больше денег, для покрытия социальных проблем. Таким образом, вы на самом деле не только теряете доход, вы вынуждены тратить больше денег, чтобы поддерживать непродуктивную часть страны”, – предупредил британский полковник.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, российские СМИ прогнозируют начало боевых действий в Азовском море

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