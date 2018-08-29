Столкновение в Азовском море уже неизбежно

29.08.2018, Киев, Ольга Козаченко

Ситуация в Азовском море, где российские пограничники после захвата рыболовецкого траулера “Норд” ужесточили досмотры судов, следующих в украинские порты, будет продолжать накаляться.

Об этом заявил киевский политолог Вадим Карасев, мнение которого приводит “Коммерсант”.

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Издание отмечает, что пропрезидентские силы против денонсации договора, признающего Азовское море внутренним для России и Украины, но в то же время выступают за усиление украинского военного присутствия здесь.

«Даже если соглашение об Азовском море не будет денонсировано, усиление военного присутствия в нем вызовет серьезную напряженность. Только представьте ситуацию, что украинское торговое судно в сопровождении сторожевиков приближается к Керченскому проливу и к Крымскому мосту. Российские силовики на это неизбежно отреагируют. В такой ситуации столкновение неизбежно», – прогнозирует Карасев.

При этом, как сообщал “ПолитНавигатор”, на Украине в ответ на ситуацию в Азовском море угрожают России «жесткими мерами сил спецопераций».

Кроме того, экс-командующий ВМСУ вице-адмирал Сергей Гайдук предложил заминировать Азовское море.