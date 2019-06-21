«Россия отступает!» – в Киеве ликуют после шабаша в Тбилиси

21.06.2019, Киев

Последние события в Грузии, где вспыхнули антироссийские протесты, вызвали ликование в украинских соцсетях.

«Протесты в Грузии. Южный пояс Европы – Македония, Черногория, Молдова, Грузия, – всюду Россия вынужденно отступает. Украина не будет исключением», – пишет блогер Владимир Кухар.

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Также восторженные комментарии появились под последними записями в Facebook на странице экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которого недавно восстановили в украинском гражданстве.

«Украинцы с вами братья! Победы вам! Слава Грузии! Слава Украине!», – пишет Григорий Череп.

«В Грузии происходит восстание против пророссийского олигархата! Украина с вами!», – захлебывается от восторга Юрий Слащев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Грузии радикалы устроили погром и напали на российскую делегацию, прибывшую для участия в работе генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи Православия.