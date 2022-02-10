Россия перекрывает Украине экспорт зерна из Одессы в период пиковых цен

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Новости Украины

Перекрытие акватории Черного и Азовских морей в рамках учений, анонсированных ВМФ России, нанесёт экономический удар по Украине, которая как раз в период высоких цен осуществляет экспорт максимального объема пшеницы из своих портов.

Об этом в эфире финансируемого за счет Госдепа США ресурса «Крым. Реалии» заявил Валерий Кравченко, эксперт Национального института стратегических исследований – ведомства, которое готовит аналитику для президентского офиса.

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По мнению эксперта, сегодня Россия не будет проводить десантную операцию на украинское побережье, а, скорее устроит морскую блокаду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Блокада именно Черного моря, одесских портов – это основной сценарий. Они сейчас для чего это делают – это не для десанта, в первую очередь, не для того, чтобы захватывать что-то. Может быть, азовское побережье более интересно, учитывая давнее желание сделать коридор из Крыма к части России, отрезать Украину там, но блокада, вы просто поймите, что каждый год в феврале Украина, если посмотреть курсовые котировки, почему у нас всегда гривна самая слабая в феврале – да потому, что мы зерно продаем в феврале. Сейчас как раз пик, когда мы занимаемся продажей зерна и пик цен на зерно. Сейчас отрезать нас от этих продаж, даже такой блокадой, – это уже большой успех», – заявил Кравченко.