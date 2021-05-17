Россия перешла к более жестким и вразумительным ответам Западу – международник

17.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Список из недружественных государств, в который Москва внесла Чехию и США, вскоре может пополнится.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил декан факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров.

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«Мера со списком запоздала. Полагаю, что Россия должна была отвечать жестче. Почти каждый спор с Кремлем оканчивался высылкой российских дипломатов, сейчас же дипломатическая война началась в полном объеме. Но все-таки это ответ более вразумительный, чем те, которые были раньше», – сказал эксперт «Независимой газете».

По его словам, список стал предупреждением для стран Старой Европы.

«Конечно, я думаю, что здесь имеется в виду запятая, и она может стать упреждающей для Старой Европы. Однако государства, по сути, не обладающие самостоятельностью внешней политики, такие как страны Прибалтики, вряд ли станут ответственнее и имеют большие шансы попасть в перечень», – полагает Сидоров.

Напомним, что отношения России и Чехии обострились после того, как Прага обвинила Москву в организации взрывов в чешском Врбетице складов с оружием в 2014 году. При этом президент Чехии заявил, что доказательств этой версии нет. Похожего мнения придерживался и чешский генпрокурор, подавший затем в отставку, заявив о давлении на него минюста из-за этого дела.

В итоге Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, после чего Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства в РФ.