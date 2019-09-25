Россия поддерживает развитие религиозного туризма на Балканахвине

25.09.2019, Москва, Елена Острякова

У Боснии и Герцеговины есть потенциал для развития религиозного туризма.

Об этом посол РФ в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов заявил, выступая на открытии конференции «Религиозный туризм и теология» в Саравево, сообщает «Российская газета».

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«У Боснии и Герцеговины и Балкан в целом есть огромный потенциал для дальнейшего развития религиозного туризма, и я уверен, что большее информирование о различных религиозных местах позволит вывести его на более высокий уровень. Отрадно, что представители различных мировых конфессий и разных стран, включая Россию, откликнулись на приглашение организаторов», – отметил дипломат.

Он полагает, что развитие религиозного туризма будет способствовать восстановлению межнациональных контактов в Боснии и Герцеговине.

«Как представитель многоконфессиональной страны могу утверждать, что развитие религиозного туризма разрушает мифы. Оказываясь в святом месте, будь то церковь, мечеть, синагога или буддистский храм, паломник или просто турист, который интересуется религией, открывает для себя новый мир, интересные идеи, знакомится с традициями других народов, что, несомненно, способствует росту уважения и взаимопонимания между людьми разных вероисповеданий и различными народами», – сказал Иванцов.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», порядка 35% россиян хотели бы отдохнуть в Республике Сербской, хотя только 11% знают, что это часть Боснии и Герцеговины. Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ, 95% респондентов признались, что мало знают о Республике Сербской, для 21% это основная причина, по которой они не хотят туда поехать.