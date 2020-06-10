Россия показала, чем будет уничтожать натовские корабли в Арктике

10.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Ракетный крейсер российских ВМФ «Маршал Устинов» принимает участие в учениях Северного флота РФ отработкой задач нанесения удара по надводным кораблям условного противника. Район, где проводятся учения, уже закрыли для судоходства и полетов авиации.

Об этом сообщает «Российская газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Особенность маневров, уточняется в статье, в том, что пройдут они на фоне начавшегося 5 июня захода в Баренцево море фрегата с управляемым ракетным оружием ВМС Франции «Аквитания». При этом ранее Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что силы Северного флота внимательно следят за действиями этого корабля.

«Повышенный интерес к Арктике стали проявлять многие страны. Ряд из них демонстрирует далеко не дружественные отношения к России. Кто-то даже заявляет о том, что их военное присутствие в северных акваториях будет усилено. Поэтому нелишне напомнить, что у нас есть силы, способные уничтожать надводные корабли любого класса. «Маршал Устинов» – именно такой», – подчеркивает газета.

Отмечается, что крейсер неоднократно проходил ремонт и глубокую модернизацию, а корабли проекта 1164 «Атлант» проектировались прежде всего для уничтожения надводных сил вероятных противников.

«Поэтому основная ударная сила – 16 противокорабельных ракет П-1000 «Вулкан», считающихся одними из самых мощных в мире. Они расположены в специальных наклонных контейнерах по бортам корабля. Дальность полета «Вулканов» – до 1000 км. Их боевая часть может быть обычной фугасной, однако ракеты могут оснащаться и ядерным зарядом. Как считают специалисты, ракетный удар крейсера способен уничтожить любой надводный корабль, включая авианосец с кораблями охранения в придачу», – сообщает «РГ».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Северный флот готовится к противодействию американским подлодкам.

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