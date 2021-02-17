«Россия полностью готова к нулевым отношениям с ЕС» – Ищенко

17.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Российская Федерация за последние годы выстроила логистику, направленную на Восток, чтобы не быть полностью зависимыми от настроений западных «партнеров».

Об этом эфире «Радио Аврора» заявил российский политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние 20 лет Россия активно строила логистику за Уралом в Сибири, и там строились железные, шоссейные дороги, прокладывались трубопроводы, заключались контракты, строились новые предприятия. Десятками, сотнями, есть огромные комплексы новые.

И вот, после того, как стало понятно, что в любой момент Россия абсолютно спокойно может переориентировать свои внешнеторговые потоки, и что это не приведёт к какому-то катастрофическому ухудшения внутреннего положения в стране, это не привёдет к сокращению рабочих мест, это не приведёт к потерям бюджета или чувствительным потерям бюджета. Вот после этого ЕС было сказано – не очень-то и хотелось», – рассказал политолог.

«Если вам нравится, можем перейти к практически нулевым экономическим контактам и политическим тоже, можете из-за забора прокричать нам, что вы нас не любите, а мы будем плевать на вас. И так и будем дальше жить», – добавил Ищенко.