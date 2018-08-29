Россия получает прекрасный аргумент в споре с Украиной

29.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной Российской Федерацией – это последние конвульсии киевской власти перед президентскими выборами, и попытка понравиться Западу, где хранятся оффшорные счета украинских чиновников.

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власть, чтобы загадить нам мозги и отвлечь от насущных проблем под названием «Как выжить в стране под названием «Украина»», загоняет нас в вопросы, которые глупы по своей природе и выставляют себя глупыми перед миром. Всё, что ухудшает наши позиции и наши договорённости хоть в одном вопросе, – это уже против страны», – комментирует заявление президента Украины Петра Порошенко о разрыве Договора с РФ бывший министр.

Как объяснил политик, таким образом, украинская власть пытается задобрить радикальную часть украинского общества перед грядущими выборами президента и в парламент.

«Нас кормят какой-то глупостью. Идёт постоянно заигрывание с радикально настроенной частью населения, которая просто пустая и без радикализма они бесполезные люди. Они не предлагают ничего конструктивного. Постоянно идёт эта риторика в чести патриотов, но с тире – последнее прибежище негодяев. Потому что за патриотическими речами и одеванием вышиванки и пением песен идёт воровство и коррупция. А разрыв договора что он нам добавит? Он только убавит, заберёт у нас кучу возможностей, и у России появится дополнительный аргумент при любых объяснениях с Западом. С нами уже никто не разговаривает», – считает Червоненко.

Ещё одним объяснением, по его мнению, разрыва Договора о дружбе с РФ является попытка угодить западным партнёрам, которые контролируют оффшорные счета украинской элиты.

«Всё, что происходит – это последние судорожные попытки за полгода до выборов понравиться Западу, который контролирует полностью оффшорные счета, куда вся властная верхушка отправляла деньги», – объяснил Червоненко.

Напомним, что ранее политолог Владимир Корнилов заявил, что разрыв Украиной договора о дружбе с Россией выгоден в первую очередь РФ, поскольку в нем зафиксировано признание российско-украинской границы 1991 года.