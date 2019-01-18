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Россия получила приглашение направить наблюдателей на украинские выборы
Россия получила приглашение от ОБСЕ на участие в качестве наблюдателей в выборах президента Украины, которые состоятся в марте этого года.
Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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При этом российский министр напомнил, что Украина отказывается пускать наблюдателей с российскими паспортами на выборы
«Что касается их отказа включать наблюдателей от России в миссию ОБСЕ, которая будет смотреть за ходом выборов на Украине, я думаю, что здесь должна сама ОБСЕ высказаться. В частности, бюро по демократическим институтам и правам человека, так называемая БДИПЧ, которая координирует выборную деятельность ОБСЕ… Мы получили приглашение от ОБСЕ направить наших наблюдателей в миссию, которая будет за выборами следить. Так что у нас приглашение есть», – заявил Лавров.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир призвала Киев соблюдать свои обязательства перед организацией в части наблюдения за выборами.
Метки: Выборы на Украине, наблюдатели, ОБСЕ, Сергей Лавров
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