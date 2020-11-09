Россия понесла первые официальные потери в Карабахской войне

09.11.2020, Москва, Александр Ростовцев

Вечер 9 ноября можно считать датой, когда Москва впервые официально сообщила о потерях России в результате конфликта вокруг Нагорного Карабаха (до этого были лишь сообщения со ссылкой на источники об обстреле российских пограничников). ЧП произошло вне зоны боевых действий – на территории Армении выстрелом из ПЗРК со стороны азербайджанской Нахичевани был сбит российский вертолёт Ми-24, погибло два члена экипажа. Азербайджанский МИД признал, что вертолёт был сбит по ошибке, принеся извинения и выразив готовность выплатить компенсацию. Какими будут последствия, ведь ситуация грозит серьезными потрясениями и внутри самой России?

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Сразу же после крушения Ми-24 появились версии, будто Азербайджану атака на российский вертолёт не выгодна – а вот армянам наоборот нужен повод для вмешательства России в военный конфликт на стороне Еревана. Всё дело в том, что обстановка для армянской стороны на фронте складывается критическая – сегодня Баку заявил о взятии ключевого для обороны Карабаха города Шуши (хотя еще накануне в НКР обещали драться как в Сталинграде).

Падение Шуши вызовет «эффект домино» – далее наверняка последуют обстрелы и штурм Степанакерта (откуда уже сбежало население), успешно оборонять столицу армии НКР будет невозможно после потери ключевых населённых пунктов и стратегических высот.

Встаёт вопрос о прекращении существовании непризнанной республики Нагорный Карабах/Арцах. Второе армянское государство, пусть даже непризнанное мировым сообществом и самой Арменией, может исчезнуть с политической карты и повестки дня.

Армянские СМИ до последнего в массе своей занимаются самообманом, представляя оборону НКР в радужных оттенках и вводя в заблуждение общественность. В самом начале наступления противника переговорами ещё можно было сберечь республику, пожертвовав буферной зоной Карабаха.

Теперь же Баку и стоящая за ним Анкара находятся в упоении от побед и прут напропалую. В Анкаре, где находятся рычаги и кнопка запуска этой войны, не устают повторять, что «переговорщики обманывали Азербайджан в течение последних 30 лет, и только братская помощь Турции помогла сдвинуть процесс возврата оккупированных территорий с мёртвой точки». Влияние Эрдогана на Алиева настолько велико, что он недавно потребовал от азербайджанского президента отстранить от военной операции против НКР всех генералов, получивших образование в советских и российских военных академиях, что тот беспрекословно и выполнил, расписавшись в своём вассалитете.

Анкара только делает вид, что согласна перейти от войны к дипломатии. На самом деле, мирные переговоры обставлены таким количеством условий, что никакие компромиссы уже невозможны и война до победного конца против НКР становится единственно возможным решением. Да и с чего бы Анкаре отступать, если прямо на глазах у всего мира она реализует заветную перекройку политической карты мира по своему сценарию, пусть даже в региональном масштабе, посрамив великие ядерные державы.

Как несложно догадаться, победа Алиева станет победой Эрдогана со всеми вытекающими последствиями: в Закавказье начнёт реализовываться пантюркистская программа «друга Реджепа» с вытеснением других сил и влияний.

Собственно, программа распространения турецкого влияния уже реализуется в мягкой форме не только в Азербайджане, но и в Грузии, где Турция последние несколько лет скупает ключевые активы и вкладывается в бизнес-проекты, усиливающие авторитет Анкары в республике.

Что касается Пашиняна, то сей государственный муж из подворотни продолжает пописывать оптимистические заметки в Фейсбуке и Твиттере о боях за Шушу. Значительная часть общества, настроенная инертно или в поддержку майдан-премьера, а также правящая коалиция, не выражают особого беспокойства в связи со сложившейся критической ситуацией на фронте.

Активизировались разве что оппозиционные партии (последние данные говорят о 17 карликовых политических партиях), требующих немедленной отставки Пашиняна и передачи всей полноты власти силовикам и совету экс-президентов Армении.

По активности в соцсетях заметно, что фан-клуб «Пашинян всё правильно делает» по-прежнему держится в топе общественного мнения.

Раз «всё правильно делает», значит, так тому и быть. Видимо, в Ереване, как и в Киеве, упорно не желают расстаться с иллюзиями, будто «евроинтеграция» и сближение с НАТО в один прекрасный момент помогут ереванским майдаунам и хипстерам одолеть Турцию и Азербайджан. Стало быть, спасение утопающих и в самом деле является делом самих утопающих. Тех, кто не против утонуть красиво, вращаясь в беличьем колесе под видом движения по «столбовой дороге на Запад».

Но вернёмся к сбитому российскому борту. После извинений Азербайджана возникают неудобные вопросы. Момент выстрела по «Крокодилу» попал на видео. Значит, за машиной велась охота. Причём, Ми-24 был атакован над территорией Армении, не Карабаха. Даже если целью изначально был не российский, а армянский борт, получается, что это уже агрессия против члена ОДКБ?

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Или же машина с людьми была преднамеренно сбита кем-то из воюющих на стороне Алиева сирийских «бармалеев» (которые есть в Нахичевани), поскольку представить слоняющегося с ПЗРК вдоль границы солдата регулярной армии крайне затруднительно. Что также резко меняет подход к инциденту и извинениям.

«Нахичевань давно превращена в мощную турецкую базу, поскольку границы между ними нет. Это давно Турция. И удара вам надо ждать оттуда!» – пересказывает российская журналистка Дарья Асламова свой недавний разговор в Ереване.

Общественное мнение будет требовать от Кремля жёсткого ответа на провокацию и гибель российских военных. И тут вряд ли можно ограничиться налоговой и санитарной проверкой на базарах или в принадлежащих диаспоре торговых центрах.

«Как представляется, принятие извинений и компенсации за сбитый Ми-24, будет выглядеть как очевидный признак слабости РФ и еще один маркер ослабления ее позиций в Закавказье, которые и без того ослаблены действиями «друга Реджепа» подкапывающегося под традиционную линию закавказского арбитража. На Кавказе уважают в первую очередь силу», – напоминает военный обозреватель Борис Рожин.

Если Москва проявит слабость, это скажется и на внутриполитической ситуации в РФ, считает военкор Игорь Димитриев. «Считаю, что это будет иметь неизбежные внутриполитические последствия. Власть в России любят, когда она сильна. Она может быть совсем не эффективна, воровата, но давать отпор любому супостату», – напоминает он.

Неизбежно и обострение межнациональной обстановки. В Сети уже тиражируют ролик из Самары, где люди с азербайджанскими флагами запускают фейерверки по случаю известия о взятии Шуши. Причем, происходит это уже после крушения Ми-24.

«Власть в России не может, не имеет права быть слабой. В любом варианте. Такое люди не прощают. Не ответить за гибель своих солдат, это слабость. Не поставит на место обнаглевшие диаспоры, это ещё большая слабость. Я смотрю на кадры из Самары и понимаю, что там власти нет. И полиции нет. Иначе все эти граждане с видео уже были бы задержаны», – возмущается телеведущий Андрей Медведев.

«Взорваться может в любом месте, где кому-то из добрых русских людей кто-то из представителей азербайджанской диаспоры скажет грубое слово, выставит из машины азербайджанский национальный флаг и просто продаст гнилой арбуз. Кондапога. Пугачево. Бутово. Манежка»,- предостерегает радиоведущий Сергей Мардан.