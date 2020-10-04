Азербайджан нанес удар по российским силовикам – военкор

29.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Азербайджанские подразделения якобы обстреляли российскую погранзаставу на границе с Ираном.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает телеграм-канал WarGonzo, который ведет московский журналист Семен Пегов, освещающий сейчас войну в Нагорном Карабахе.

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«Из Азербайджана обстреляли российскую погранзаставу на иранской границе. Как стало известно проекту wargonzo инцидент произошел накануне. На территории заставы взорвались четыре мины. Данных о пострадавших пока что нет», – отмечается в сообщении.

Ранее в Кремле объяснили, что военное вмешательство России в карабахский конфликт не предусматривается соглашениями в рамках ОДКБ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», война в Карабахе принимает затяжной характер.