29.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Азербайджан, Война, Нагорный Карабах, Россия
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Азербайджан нанес удар по российским силовикам – военкор


Азербайджанские подразделения якобы обстреляли российскую погранзаставу на границе с Ираном.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает телеграм-канал WarGonzo, который ведет московский журналист Семен Пегов, освещающий сейчас войну в Нагорном Карабахе.

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«Из Азербайджана обстреляли российскую погранзаставу на иранской границе. Как стало известно проекту wargonzo инцидент произошел накануне. На территории заставы взорвались четыре мины. Данных о пострадавших пока что нет», – отмечается в сообщении.

Ранее в Кремле объяснили, что  военное вмешательство России в карабахский конфликт не предусматривается соглашениями в рамках ОДКБ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», война в Карабахе принимает затяжной характер.

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