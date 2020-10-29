Россия постаралась: Запад выкинул Украину на обочину истории – киевский политолог

29.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Россия в результате прорыва, связанного с созданием нового вида вооружения, заставила США поменять стратегию, в которой больше нет места для Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала «Эхо Киева» заявил украинский политолог Александр Лазарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К России можно относиться как угодно, но то, что они в 2018 году сделали прорыв именно в военной сфере, и американцы вследствие этого потеряли контроль периферии, это и спровоцировало все пертурбации на Ближнем Востоке, в Персидском заливе, в Каспийском регионе и по Украине тоже.

Ситуация в том, что когда они заявили о наличии гиперзвукового вооружения, которое фактически имеет довольно серьезную дальность, сначала американцы заявили, что такого нет. Потом Белый Дом подтвердил, что такое вооружение есть, и они тоже начинают заниматься им.

Они (русские) уничтожили монополию на контроль периферии, потому что они получили ровно такую же дубину, которая была у американцев. И теперь некий паритет вырос, и стратегия США по отношению к России изменилась», – сказал Лазарев.

«Стратегия изменилась, а Украина в данной ситуации оказалась на обочине истории, мы не стали Польшей. Мы надеялись на то, что, как Польша – витрина Западного мира на постсоветском пространстве получила колоссальные деньги, мы надеялись, что вот сейчас нас выставят против России и получим большие деньги. Нет, не получили и не получим.

Стратегия изменилась, переиграли. Трамп сам заявил, что Украина это та страна, которая сейчас является камнем преткновения в восстановлениях отношений между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией. Что-то еще надо сказать, чтобы понять, что Запад вам не поможет?» – добавил политолог.