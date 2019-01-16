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16.01.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Транспорт
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Россия построила «Тавриду» – а местные службы не могут её содержать

Новая трасса «Таврида» в Крыму, первая очередь которой была введена в эксплуатацию перед Новым годом, вновь, как и на праздники, оказалась не готова принимать транспорт в условиях непогоды.

Вчерашний дождь и ночной снег снова привели к тому, что главную транспортную артерию полуострова сковал гололед.  Впечатлениями от поездки по трассе в своем блоге поделился крымский журналист Леонид Карпов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Еду сейчас по Тавриде. Товарищ за рулём. Разговор в машине: не гони, медленнее, тихо, ой, аккуратно, ты это видел, ее вообще не чистили? Караул, ох, ах, и другие слова. Это при скорости 30-40 км. Больше никто не едет. Хотел полюбоваться новой трассой, но не до красот. Все внимание на дорожную обстановку и кудахтанье под руку водителю: едь медленнее, тише… Федеральная трасса «Таврида» сейчас. Каток. Без необходимости туда не едьте», – написал Карпов.

Ранее пресс-секретарь компании «ВАД», занимающейся строительством «Тавриды», извинился перед крымскими водителями за то, что подрядчик не справился с очисткой дороги от снега и льда в период новогодних праздников и снегопадов.

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