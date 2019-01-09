Трассу «Таврида» расчистили от снега после жалоб автомобилистов

09.01.2019, Симферополь, Галина Шершнева

Компания-подрядчик «ВАД» расчистила от снега трассу «Таврида» на участке от Керчи до границы Белогорского района после многочисленных жалоб автомобилистов, которые буквально завалили социальные сети сообщениями об аварийной ситуации на новой дороге во время рождественских праздников, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.



«Компания-подрядчик трассы «Таврида» обнаружила нарушения по уборке снега на первом и втором этапе дороги. Поэтому была привлечена дополнительная техника. В отношении виновных компания намерена применить дисциплинарные меры», – сообщил сегодня телеканал «Крым-24».

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После снегопада накануне Рождества трасса «Таврида» полностью обледенела, и водители могли передвигаться по ней в темноте со скоростью 20-40 км в час. Хотя изначально дорога строилась для того, чтобы сократить время в пути от крупнейших городов Крыма до моста через Керченский пролив.

Напомним, что власти Крыма до Нового года досрочно открыли участок «Тавриды» протяженностью в 190 км.