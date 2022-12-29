Россия построит продолжение крымской «Тавриды» вокруг Азовского моря

29.12.2022  14:20 (Мск), Симферополь
Виктор Орлов.  
Просмотров: 295
 
Дзен, Крым, Россия, Транспорт, Херсон


Анонсированное ранее строительство новой магистрали из Ростова-на-Дону в Крым – это, фактически, продолжение трассы «Таврида» с полуострова через новые территории.

Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Анонсированное ранее строительство новой магистрали из Ростова-на-Дону в Крым – это, фактически, продолжение трассы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы все знаем, что дороги – это кровеносные сосуды экономики. Поэтому в Российской Федерации будет построена автострада «Джанкой-Ростов», которая соединит автостраду «Таврида» в Крыму с материковой Россией. Её строительство тем более важно, что Азовское море – теперь внутреннее для нашей страны. По этой автостраде, которая по качеству будет такой же, как «Таврида», уже идут проектно-изыскательские работы.

Трасса пройдёт от Джанкоя через Чонгар, Геническ, Мелитополь , Мариуполь и Бердянск до Ростова-на-Дону.  Если считать участок «Тавриды» от Керчи, современнейшая дорога полукольцом охватит западную и северную части Азовского моря», – сказал глава региона.

Он также подтвердил планы строительства нового города на Арабатской стрелке – географически это часть Крымского полуострова, но административно – Херсонская область.

«Будет построен новый город – на территории жемчужины Приазовья, песчаной косе Арабатская стрелка, которая соединяет материк и полуостров Крым. В своё время объявлю конкурс на название для нового населённого пункта.

Сейчас идёт проектирование города со всей инфраструктурой на 30 тысяч жителей. Самое главное – из окон будущих домов будет в одну сторону открываться вид на Азовское море, в другую – на озеро Сиваш.

Не только государство, но и частные инвесторы заинтересованы в участии в реализации проекта. Некоторые из них, понимая какие перспективы открываются, уже начинают строить новые рекреационные заведения на Арабатке», – утверждает Сальдо.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть