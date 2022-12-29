Россия построит продолжение крымской «Тавриды» вокруг Азовского моря

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Анонсированное ранее строительство новой магистрали из Ростова-на-Дону в Крым – это, фактически, продолжение трассы «Таврида» с полуострова через новые территории.

Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы все знаем, что дороги – это кровеносные сосуды экономики. Поэтому в Российской Федерации будет построена автострада «Джанкой-Ростов», которая соединит автостраду «Таврида» в Крыму с материковой Россией. Её строительство тем более важно, что Азовское море – теперь внутреннее для нашей страны. По этой автостраде, которая по качеству будет такой же, как «Таврида», уже идут проектно-изыскательские работы. Трасса пройдёт от Джанкоя через Чонгар, Геническ, Мелитополь , Мариуполь и Бердянск до Ростова-на-Дону. Если считать участок «Тавриды» от Керчи, современнейшая дорога полукольцом охватит западную и северную части Азовского моря», – сказал глава региона.

Он также подтвердил планы строительства нового города на Арабатской стрелке – географически это часть Крымского полуострова, но административно – Херсонская область.

«Будет построен новый город – на территории жемчужины Приазовья, песчаной косе Арабатская стрелка, которая соединяет материк и полуостров Крым. В своё время объявлю конкурс на название для нового населённого пункта. Сейчас идёт проектирование города со всей инфраструктурой на 30 тысяч жителей. Самое главное – из окон будущих домов будет в одну сторону открываться вид на Азовское море, в другую – на озеро Сиваш. Не только государство, но и частные инвесторы заинтересованы в участии в реализации проекта. Некоторые из них, понимая какие перспективы открываются, уже начинают строить новые рекреационные заведения на Арабатке», – утверждает Сальдо.