Россия пожинает горькие плоды, доверив Юго-Восток Украины московским политическим дельцам

03.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Варварский снос памятника маршалу Жукову в Харькове – наглядный результат провала российской политики на Украине, когда ещё с 90-х годов Москва делала упор на политических проходимцев и олигархов Юго-Востока, а не на идейных и харизматичных бессребреников.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо понять, что, на самом деле, и на Востоке Украины большое количество харизматических людей. Но почему они стали такими, какими они стали? Я, честно говоря, больше всего обращаю внимание на то, что мы делали по этому поводу. Потому что в 90-е годы это мы их демотивировали. Мы демотивировали и самих себя, и огромное количество людей, наших потенциальных союзников на постсоветском пространстве», – отметил ведущий программы, политолог Сергей Михеев.

«Что мы на Украине делали? На кого мы ставили? На людей с бабками. Почему? Потому что сами в эти бабки верили, как в Бога, больше ни во что. Разрушив один идеологический концепт, мы бросились абсолютно в другую крайность, когда идеологии нет вообще, идеи нет вообще, любые идеалы – это для лохов, а не для лохов только бабки. Поэтому это мы сделали лидерами Востока Украины олигархов. Это мы, в том числе, в этом виноваты, мы, Россия.

Вот нам говорят: «Почему вы не говорите про ошибки России?», вот я говорю про ошибки России, много раз говорил: это наша концепция, нашей внешней политики поставила во главу угла общение с людьми, у которых есть деньги. Почему? Потому что люди, поддержавшие власть с нашей стороны, только в это и верили, больше ни во что. Потом мы стали получать обратно этот эффект. Это мы их деморализовали. Это мы сказали, что не надо никакого русского движения, не надо никакого левого движения, не надо вообще ничего, а есть только там «вот, типа, Янукович и так далее, вот с ними давайте общаться». Это наша тактика.

Почему? Потому что мы сами приняли вот эту обманку. Эта обманка была навязана нам Западом. Нам сказали: «Слушайте, у вас в истории всё было не так, мы сейчас расскажем вам, как надо делать политику, это просто всё про бабки, больше вообще ни про что». Мы и здесь так стали жить, и, на самом деле, получили огромное количество проблем, и по внешнеполитическому периметру точно так же стали действовать. А русские так никогда не жили. Да, конечно, экономика важна. Но мы бы никогда не имели такой огромной страны, если бы жили только по этому принципу. Просто никогда бы. И с Украиной, востоком Украины, произошло именно это. Это мы, в значительной степени, деморализовали восток Украины», – заключил Михеев.

Киевский журналист и политический аналитик Владимир Скачко также добавил, что украинский президент Владимир Зеленский молчанием в ответ на подобную дикость в Харькове, растоптал память своего деда, воевавшего под началом легендарного полководца.

«Сегодня многие неравнодушные украинские граждане напомнили фотографию Владимира Зеленского, который сидит на могиле своего деда, лейтенанта Семёна Зеленского, командира мотострелковой роты 57-й стрелковой дивизии, которая воевала на 1-м белорусском фронте, которым командовал Георгий Константинович Жуков. Когда говорят, что Зеленский не должен ничего говорить, это не его вина, да он должен, по его деду потоптались, а он без стыда и совести пошёл и попиарился на деде», – отметил журналист.