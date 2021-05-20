20.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Россия последовательно продолжает избавляться от вложений в американские ценные бумаги.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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«Еще в 2010–2013 годах Россия входила в число крупнейших держателей казначейских облигаций США: вложения в американский долг превышали $170 млрд. Но после того, как в апреле 2014-го Вашингтон ввел санкции, от этих бумаг начали избавляться. В 2018 году Центробанк предпринял масштабную распродажу, сократив портфель казначейских обязательств США сразу вдвое. В итоге доля американских бумаг в международных резервах свелась к минимуму. Освободившиеся средства ЦБ переложил в золото, а также евро и юани», – отмечает газета.

В настоящее время доля американских ценных бумах в международных резервах ЦБ – порядка одного процента.

По словам ведущего аналитика инвестиционной компании QBF Олега Богданова, Россия сознательно уходит от американского системного риска, который развивается по двум направлениям.

«Во-первых, есть геополитический риск для России, санкционные угрозы США, что может привести к заморозке российских активов. Во-вторых, американская финансовая ситуация вызывает опасения у многих инвесторов. Из казначейских облигаций в марте выходили почти все основные держатели», – говорит Богданов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», доллар теряет былое значение для России.