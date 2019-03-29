Выборы
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29.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Украина
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«Россия придёт» – Гордон предостерегает от нового майдана

Любые активные внутренние противостояния на Украине могут использоваться Россией для начала «агрессии».

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский телеведущий Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необходимо помнить, что как только у нас начнутся какие-то заварушки – этим немедленно воспользуется Россия. РФ всегда приходит к нам, когда мы слабы. Нельзя доводить Украину до слабости», – сказал он.

Напомним, ранее киевский эксперт Виктор Котигоренко прогнозировал, что победа Петра Порошенко на выборах будет означать начало четвёртого Майдана, и советовал президенту не принимать участие в гонке.

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