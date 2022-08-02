Россия приобрела еще одного союзника – Алжир планирует вступить в БРИКС

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Президент Алжира Абдельмаджид Теббун планирует вступление страны, крупнейшего экспортера природного газа в Африке, в экономическую группу БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Южная Африка и Китай.

Об этом сообщает AFP.

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Комментарий Теббуна прозвучал после того, как президент России Владимир Путин, чья страна попала под санкции Запада, в июне призвал лидеров БРИКС двигаться к «формированию действительно многополярной системы межправительственных отношений».

«БРИКС интересует нас как альтернатива традиционным центрам силы», – сказал Теббун в телеинтервью. – Они составляют экономическую и политическую силу».

Он подчеркнул, что не нужно «забегать вперед», но пообещал «хорошие новости».

Президент Алжира добавил, что его североафриканская страна соответствует «значительной части» экономических критериев для присоединения к блоку.

Во время майского визита в Алжир глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что товарооборот между двумя странами в прошлом году достиг 3 миллиардов долларов.

В настоящее время на членов БРИКС приходится почти четверть мирового валового внутреннего продукта.

Санкции Запада подтолкнули Россию к поиску новых рынков и укреплению связей со странами Африки и Азии.

Алжир воздержался, когда в марте Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от России немедленного вывести войска из Украины. Воздержались также Китай, Индия и ЮАР.