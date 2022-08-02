Россия приобрела еще одного союзника – Алжир планирует вступить в БРИКС

02.08.2022  10:04 (Мск), Алжир
Никита Еременко.  
Просмотров: 775
 
Африка, Дзен, Мир, Политика, Россия, Экономика


Президент Алжира Абдельмаджид Теббун планирует вступление страны, крупнейшего экспортера природного газа в Африке, в экономическую группу БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Южная Африка и Китай.

Об этом сообщает AFP.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун планирует вступление страны, крупнейшего экспортера природного газа в Африке, в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Комментарий Теббуна прозвучал после того, как президент России Владимир Путин, чья страна попала под санкции Запада, в июне призвал лидеров БРИКС двигаться к «формированию действительно многополярной системы межправительственных отношений».

«БРИКС интересует нас как альтернатива традиционным центрам силы», – сказал Теббун в телеинтервью. – Они составляют экономическую и политическую силу».

Он подчеркнул, что не нужно «забегать вперед», но пообещал «хорошие новости».

Президент Алжира добавил, что его североафриканская страна соответствует «значительной части» экономических критериев для присоединения к блоку.

Во время майского визита в Алжир глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что товарооборот между двумя странами в прошлом году достиг 3 миллиардов долларов.

В настоящее время на членов БРИКС приходится почти четверть мирового валового внутреннего продукта.

Санкции Запада подтолкнули Россию к поиску новых рынков и укреплению связей со странами Африки и Азии.

Алжир воздержался, когда в марте Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от России немедленного вывести войска из Украины. Воздержались также Китай, Индия и ЮАР.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть