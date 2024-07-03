Россия приостановила участие в «шабаше», а могла бы громко хлопнуть дверью

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Сегодня Федеральное собрание РФ приняло решение о приостановке членства России в парламентской ассамблее ОБСЕ.

За это проголосовали обе палаты российского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последние годы ассамблея превратилась в политизированный инструмент коллективного Запада по реализации курса, направленного на оказание давления на нашу страну в связи с проведением СВО. В ущерб работе по важным направлениям сотрудничества в ассамблее продолжается тотальная украинизация повестки дня, построенная на огульных и бездоказательных обвинениях нашей страны. При этом замалчивается правда о чудовищных преступлениях киевского режима», – сказал докладывавший по вопросу в Совете Федерации сенатор РФ Владимир Джабаров.

Он назвал проходящую сейчас в Румынии сессию ПА ОБСЕ «русофобским шабашем», поскольку на ней было принята резолюция о признании геноцидом действий России на Украине.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко распорядилась «незамедлительно» отослать принятое решение в Бухарест.

«Если у них остатки дипломатии остались, они огласят на сессии наше решение», – сказала Матвиенко.

Сенатор Алексей Пушков попросил у нее разрешения поаплодировать, сенаторы дружно поддержали инициативу.

Между тем, в Госдуме, принявшей сегодня аналогичное решение, депутаты были настроены не столь единодушно. Так, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул журналистам, что Россия продолжает участие в ОБСЕ, а членство в ПА приостанавливает.

«Мы не исключаем, что через какое-то время отношения могут стать более конструктивными. Поэтому мы не выходим из парламентской ассамблеи ОБСЕ, а говорим о приостановке участия делегаций палат Федерального собрания в работе ПА ОБСЕ на сегодняшнем этапе. Нас снова не пригласили на сессию, которая проходит сейчас в Румынии», – сказал Слуцкий.

Его коллега из «Справедливой России» Олег Нилов был настроен более радикально.

«Давно пора. Сколько прошло времени с террористического подрыва наших газопроводов. Где слово евродепутатов по этому вопросу? Ни гу-гу. А это разве не обеспечение безопасности стран Европы. Террористические акты совершаются, не расследуются, и все «в домике». Поэтому нечего там делать. Не знаю, следует ли приостанавливать или вообще выйти, хлопнув дверью», – сказал Нилов.