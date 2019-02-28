Россия продолжает дрючить Фирташа за долги предприятий в Крыму

28.02.2019, Москва, Максим Карпенко

Высокий суд Англии и Уэльса удовлетворил иск российского банка ВТБ к украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, чьи предприятия в Крыму задолжали финучреждению 2,5 млрд. рублей.

Об этом пишет «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Под арест попала недвижимость, принадлежащая Фирташу в Лондоне. Речь идет о двух особняках в центре британской столицы. Один из них – пятиэтажное здание площадью 1,5 тыс. квадратных метров, расположен в престижном районе рядом с Гайд-парком. Второй, более интересный «экспонат», — это историческое здание площадью в 2,5 тыс. квадратных метров. Ранее оно было частью бывшей станции метро «Бромптон-роуд», открытой в 1906-м году.

Незадолго до начала Второй мировой войны здание вместе с лифтовыми шахтами и нижними западными переходами было продано военному министерству Великобритании. В годы войны станция являлась пунктом сил противовоздушной обороны центра Лондона и оставалась таковой до 50-х годов прошлого века.

Также суд арестовал акции Фирташа в кинокомпании Via Film Ltd, стоимостью два миллиона лир и обязал олигарха раскрыть информацию о других своих активах, которые могут быть арестованы. В случае отказа от выполнения последнего пункта Фирташа может ждать тюремный срок.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что российский банк ВТБ добился ареста в суде Кипра имущества украинского олигарха Дмитрия Фирташа примерно на 46 миллионов долларов за долги его компаний в Крыму, контролирующих «Крымский титан» в Армянске и «Крымскую соду», в размере свыше 2,5 миллиардов рублей. Иск ВТБ связан с долгами по кредиту, который еще в конце апреля 2015 года взяли у ВТБ «Юкрейниан Кемикал Продактс» и «Титановые инвестиции», однако вскоре перестали платить долги.

Напомним, что Фирташ еще со времен Украины контролирует в Крыму предприятия, занимающиеся производством диоксида титана, имеющего самое различное применение в разных областях промышленности — от изготовления бумаги и огнеупорного стекла вплоть до бетона и резины. При этом крымские предприятия по своим мощностям являются одними из главных производителей столь востребованной продукции на территории всей Восточной Европы.

Отметим, что Фирташ считается близким к так называемой «газовой группе» депутатов Верховной Рады. Именно ее представителя, Сергея Левочкина, в 2013 возглавлявшего администрацию Виктора Януковича, считали одним из тайных организаторов первого этапа Евромайдана с целью ослабления позиций тогдашнего президента.

Помимо Левочкина, с именем Фирташа связывали таких видных политиков как экс-министр энергетики Юрий Бойко, экс-глава Крыма Анатолий Могилев и т.п.

В 2009 году скандально известный сайт WikiLeaks, специализирующийся на публикации секретной информации, обнародовал донесения посольства США на Украине, касавшиеся Дмитрия Фирташа.

В документе, опубликованном WikiLeaks, говорилось о встрече с американским послом Вильямом Тейлором, которая произошла по инициативе Фирташа еще во время президентства Виктора Ющенко, когда бизнес олигарха пыталась уничтожить премьер Юлия Тимошенко.

В беседе с послом США Фирташ сетовал на то, что, Тимошенко готова идти на уступки России ради борьбы с конкурентами. В данном случае имелся ввиду газовый бизнес Фирташа.

При этом олигарх заявил американскому дипломату, что считает экспансию российского бизнеса угрозой для Украины.

Переговоры с послом США длились 2.5 часа, уточняется в документе.

Примечательно, что Фирташ заявил американскому дипломату о том, что объединить расколотую Украину (а в расколе, по словам олигарха, заинтересована РФ) может коалиция между Ющенко и Януковичем.

По словам Фирташа, коалиции с Ющенко желал и еще один спонсор Януковича – Ринат Ахметов.

Фирташ в беседе с послом США напомнил, что родился в Тернопольской области на Западной Украине. Он и его родители ненавидели коммунизм. Сам он вступил в комсомол, якобы, только из-за давления.