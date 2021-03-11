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11.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Нефть, Россия, Сельское хозяйство, Финансы, Экономика, Энергетика
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Россия продолжает избавляться от сырьевой зависимости


Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта составил более 161 миллиарда долларов, достигнув максимального уровня в истории России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

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Она напомнила, что 2020 году из-за коронакризиса рухнули цены на нефть, а в итоге выручка от сырьевого экспорта за январь–ноябрь в России составила 66,39 миллиарда долларов.

«Получается, что в денежном отношении за продукцию агросектора выручили всего в два раза меньше, чем за весь объем проданной нефти. При этом общий объем несырьевого неэнергетического экспорта составил $161,3 млрд, достигнув максимального уровня в истории России», – обращает внимание эксперт.

Она считает эту тенденцию очень позитивной для российской экономики.

«Увеличение доли неэнергетического экспорта поможет диверсифицировать доходы и снизить влияние мировых цен за баррель нефти на всю экономику страны. К тому же продовольствие — крайне выгодная ниша для развития экспорта. Как показал 2020-й, люди могут перестать на время покупать бензин и передвигаться по делам на автомобиле или самолете, но есть перестать не могут. При текущих темпах Россия укрепит лидерство ведущего мирового экспортера», – резюмирует Косарева.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в прошлом году Российская Федерация феноменально нарастила экспорт продовольственных товаров.


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