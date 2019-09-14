Россия продолжит борьбу за возвращение Украины

14.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Россия никогда не откажется от своих прав на Украину, от которой к тому же якобы зависит существование РФ.

Об этом в киевском еженедельнике «Зеркало недели» пишет бывший министр экономики и экс-глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.

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По его словам, в рамках геополитической доктрины британца Маккиндера, «Украина входит в группу стран Римленда, или, иначе говоря, относится к странам-лимитрофам».

«Согласно этой доктрине, идет постоянная борьба за контроль над этими странами со стороны главных акторов [действующих субъектов] геополитической борьбы — США и России. Современные политические лидеры западных стран публично не признают, что они руководствуются этой доктриной в своей деятельности. Но все, что ими делается в международной политике, как минимум после Второй мировой войны, делается на основе этой доктрины.

Другое дело — западные политические эксперты, они свободно пишут об этом в своих исследованиях (например, Д.Фридман и Э.Шопрад). Путин о своем непринятии этих двойных стандартов во внешнеполитической деятельности Запада публично заявлял в Мюнхенской речи и многочисленных комментариях по поводу причин агрессии в Украине и Сирии. В этом контексте важно, что Путин думает именно так, как он говорит», – отмечает автор.

Он убежден, что в ближайшем будущем и долгосрочной перспективе отношения между Россией и Украиной будут очень напряженными, а РФ будет всегда «бороться за возвращение Украины в зону своего политического и экономического контроля.

«Со времени своего создания Российское государство никогда не было национальным формированием, а только наднациональным. И с учетом компактности проживания на территории РФ нескольких анклавов мусульманской цивилизации, ранее исторически имевших государственные формирования, и других культурно-исторических национальных анклавов, вероятность ее распада в недалеком будущем высока. Поэтому борьба за Украину, с точки зрения российских элит, — это борьба за само существование России, именно поэтому она ведется настолько ожесточенно со стороны нашей северной соседки», – резюмирует Данилишин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее президент РФ Владимир Путин озвучил планы сделать Россию домом для украинцев

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