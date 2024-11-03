Россия продолжит поставлять Сербии газ по льготным ценам – пока Вучич готовит «диверсификацию»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

С 3 ноября в Сербию будут поставляться дополнительные объемы природного газа из России. Ожидается, что Белград будет получать еще 5 миллионов кубометров газа в день по цене 377 евро за тысячу кубометров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербские аналитики связывают продолжение льготных поставок русского газа в Сербии с телефонными переговорами, которые провели президенты России и Сербии 20 октября. Но, несмотря на то, что Белград до конца действия соглашения по газу, которое закончится в следующем году, будет получать голубое топливо по льготным ценам, президент Сербии Александр Вучич заявил, что определится «как быть с Россией» в вопросе поставок газа после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая запланирована на следующую неделю.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Согласно газовому соглашению между Россией и Сербией, Сербия получала 6,3 миллиона кубометров газа в день по цене в 299 евро за тысячу кубометров. Теперь объем поставок русского газа резко возрастёт. При этом экспортная рыночная цена за русский газ составляет 410 евро за тысячу кубометров. Помимо Сербии газ по льготной цене, благодаря деятельному участию Республики Сербской, получает и Босния и Герцеговина.

В то же время, как сообщает американское агентство Bloomberg, элита Сербии, исходя из своей стратегии «многовекторности», в последнее время «интенсивно работала над диверсификацией своих поставщиков газа», добавив в их число государственную энергетическую компанию Азербайджана Socar и открыв новый маршрут к терминалу сжиженного газа в Греции Alexandroupolis LNG.