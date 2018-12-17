Россия продолжит реставрацию Бахчисарайского дворца, несмотря на вопли меджлисовцев

18.12.2018, Бахчисарай, Галина Шершнева

Реставрационные работы в Ханском дворце в Бахчисарае продлятся 7-10 лет. На восстановление памятника архитектуры выделено 1,6 млрд руб, будут отреставрированы 16 объектов.

Об этом «Крымской газете» рассказал гендиректор Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Вадим Мартынюк, передает корреспондент.

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Несмотря на масштабную реконструкцию, музей закрываться не будет.

«В этом году должны были закрыть помещение, где находится знаменитый Фонтан слёз. Но наш архитектор предложил вариант противоаварийной конструкции, обеспечивающий доступ к фонтану, и он был реализован. Наша задача – и пока мы с ней справляемся – чтобы Ханский дворец в период проведений реставрационных работ не закрывался», – сказал Мартынюк.

В 2015 году была отреставрирована крыша Ханской мечети, находившаяся в аварийном состоянии, а также южное строение главного корпуса дворца. Были выполнены работы на 148 млн руб.

Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек заявил, что реставрация Ханского дворца в Бахчисарае велась при Украине варварскими методами – это выяснилось при проведении восстановительных работ российскими специалистами.

«Противоаварийные работы, которые сейчас проводятся на территории Ханского дворца, выявили целый ряд недостатков, которые следует устранить в кратчайшие сроки. Самое печальное – это по-настоящему дилетантское, а, точнее, варварское проведение в украинские времена археологических изысканий, в ходе которых места работ не были законсервированы и превратились в водоотстойник», – утверждал Бальбек.