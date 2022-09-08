Россия продолжит воевать на Украине по сирийскому сценарию – Носович

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Новости Украины

Россия на Украине задействовала не более 10% своих боевых возможностей и воюет там по примеру операции в Сирии.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Александр Носович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Носовича, задачи, поставленные в рамках этой спецоперации, пусть медленно, но будут выполнены.

«Этой всеобщей мобилизации, которую все ждали в Киеве и пугали россиян из Киева, к которой призывают многие наши деятели – всего этого не будет. Мы по-прежнему воюем в Донбассе экспедиционным корпусом. У нас на полумиллионную украинскую армию приходится 150 тысяч человек. В таких условиях мы добиваемся поставленных задач и наступаем. Естественно, в таких условиях это происходит медленно, но, тем не менее, происходит. Я не вижу причин для того, чтобы Россия здесь начала отступать, проигрывать, сдавать позиции. Просто мы там сражаемся десятой частью имеющихся у нас военных возможностей. Нужно понимать, что как бы дико это ни звучало для всех нас, потому что Украина – это личная боль каждого второго, но Москва ведет эту военную кампанию примерно так же, как она вела военную кампанию в Сирии. Я не вижу значительных отличий. В Сирии мы добились выполнения всех поставленных там задач», – заключил Носович.