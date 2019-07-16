«Россия прорвала оборону» – киевский конфликтолог

16.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Восстановление российской делегации в ПАСЕ в своих правах и снятие с нее санкций – большая победа РФ.

Об этом в интервью журналу «Країна» заявил, экс-сотрудник Центра оперативно-стратегических исследований Генштаба ВСУ, директор Института внешнеполитических исследований, конфликтолог-международник Григорий Перепелица.

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«То, что произошло, – большая победа России. Она прорвала оборону и будет уничтожать Европу. ПАСЕ – консультативный орган. Но авторитетный. К его предложениям прислушиваются, а потом на их базе принимает свои решения комитет министров Совета Европы и европейские страны. Это значит, что дальше пойдет процесс снятия санкций с России», – опасается киевский эксперт

Он также хочет, чтобы украинская делегация прекратила свою работу в ПАСЕ.

«Совет Европы должен воплощать ценности, за которые украинцы умирали на майдане и гибнут на фронте в войне с Россией. Если вернемся в ПАСЕ, то признаем, что оккупация Крыма была правомерной. Это будет наша капитуляция», – сказал Перепелица.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая полностью восстановила в правах российскую делегацию, после чего украинская делегация устроила демарш и покинула ассамблею.