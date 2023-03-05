Россия проявляет удивительную нерешительность, имея козыри по подрыву «Северных потоков»

Владимир Гладков.  
05.03.2023 21:30
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США, Терроризм


России необходимо воспользоваться опубликованным расследованием авторитетного журналиста американского издания New Yorker, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, и на международных площадках прямо обвинить США в организации терактов.

Об этом в интервью политологу Виталию Колпашникову заявил его коллега, живущий в ЕС экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России необходимо воспользоваться опубликованным расследованием авторитетного журналиста американского издания New Yorker, лауреата Пулитцеровской премии...

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«Меня очень удивляет, почему российское руководство, время от времени получая на руки неубиенные пропагандистские козыри, пугливо отказывается их бросать на стол.

Допустим, многим темам уже много лет, быльём поросло, давно было. Ну а «Северный поток»? Уже совершенно откровенно Херш, а это величина, Херша не зацукаешь, открыто и с доказательствами, и явно готовый открыто выступать в суде и приглашать туда свидетелей.

Ясно же, что, если Херша прижмут, он назовёт своих информаторов, те предстанут перед комиссией, положат руку на Библию, и дальше или ты соврёшь, и семь лет, или скажешь правду, и ответственность на тех, кто организовывал», – сказал Вершинин.

Он подчеркнул, что тема теракта на газопроводе сейчас крайне актуальна и интересна всему миру, даже Пекину, поэтому самое время для Москвы наносить удар по западным террористам.

«И Китай за эту тему цепляется, и даже в Европе начинают вилять хвостиками.

А спрашивают господина Патрушева, и он говорит: «Я не имею информации». Хотя вот так ударить в унисон с Хершем – да, это не информационная победа, потому что Россию изрядно замазали, но это серьёзный информационный удар по противникам.

Потому что Россия может поднимать это в ООН, и других самых широких площадках. Но нет, «у нас нет информации», – изумляется экс-депутат.

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