Россия ратифицирует соглашение с Сербией, раздражающее Запад

02.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Российский парламент в ближайшее время ратифицирует соглашение об экономическом сотрудничестве между Сербией и Евразийским экономическим союзом.

Соответствующий законопроект сегодня был одобрен в ходе заседания комитета Совета Федерации РФ по международным делам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Законопроект «О ратификации Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией, с другой стороны» представил заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев.

«Само это соглашение появилось в процессе нашего союза и идеи о нём. О России надо отметить, что режим свободной торговли с Сербией основывается на соглашении между правительствами России и Югославии от 2000 года и последующих протоколах к нему.

В то же время, после присоединения к Евразийскому союзу Армении и Киргизии, не имеющих аналогичных соглашений с Сербией, появилась необходимость в унификации соответствующих торговых соглашений», – пояснил он.

По словам Владимира Ильичева, данное соглашение не только сохранит старые выгоды от торговых соглашений, но и обеспечит некоторые преференции экспортным товарам, которые поставляют в Сербию Россия и страны-члены ЕврАзЭС. Также некоторые сербские товары будут поставляться в Россию беспошлинно.

«Хотел бы отметить, что данное соглашение будет первым соглашением Евразийского экономического союза о зоне свободной торговли с европейской страной», – добавил замминистра.

Чиновник упомянул, что заключение данного соглашения вызвало раздражение на Западе.

«Без денонсации этого соглашения они не смогут присоединиться к Евросоюзу… Мы бы хотели исходить, что это соглашение будет постоянным. Мы не исходим из того, что они в обозримом будущем могут присоединиться к ЕС», – пояснил Ильичев.

Сенатор Андрей Климов также обратил внимание на политическую важность данной инициативы.

«Это первая ласточка в отношениях с европейскими государствами. И особенно важно, что Сербия, которая де-факто является нашим ключевым стратегическим партнёром на Балканах, как раз делает активные шаги на сближение не только с нашей страной, но и с такой важной для нас организацией, как ЕврАзЭС», – сказал Климов.

После чего комитет соглашение поддержал, в дальнейшем оно будет вынесено в зал пленарных заседаний на рассмотрение сенаторов.