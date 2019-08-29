29.08.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Политика, Россия, Сербия
Просмотров:

Еврокомиссия потребовала от Сербии расторгнуть договор с ЕАЭС

Сербия должна будет расторгнуть свой договор о свободной торговле с Евразийским Экономическим Союзом (ЕАЭС) и Россией, когда она присоединится к ЕС, заявила Европейская комиссия.

Об этом пишет издание EUObserver, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сербия может заключать соглашения с другими странами или организациями до вступления страны в ЕС. Но в контексте переговоров о вступлении в ЕС Сербия обязалась выйти из всех двусторонних соглашений о свободной торговле в день своего вступления в ЕС»,- сказал представитель Еврокомиссии, комментируя слова посла России в Белграде Александра Боцан-Харченко о предстоящем заключении торгового соглашения Сербии с ЕАЭС 25 октября.

Дэвид Макалистер, правоцентристский евродепутат, который возглавляет комитет по иностранным делам Европарламента, встретился с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде в тот же день, когда глава сербского государства провел переговоры с российским послом.

Евродепутат и Вучич не обсуждали Евразийский пакт, однако власти Сербии в очередной раз озвучили поддержку курса на евроинтеграцию.

Как сообщал «ПолитНавигатор», американское издание «Ассошиэйтед пресс» накануне выразило озабоченность предстоящим подписанием соглашения о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом – в публикации говорится, что договор может привести отказу Белграда от ранее декларировавшегося курса на интеграцию в Евросоюз.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть