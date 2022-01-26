Россия резко сокращает долларовые валютные резервы

26.01.2022  14:29 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Финансы, Экономика


Соединенные Штаты, сами того не желая, помогают России избавляться от доллара.

Об этом сегодня в Госдуме заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос депутата, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Соединенные Штаты, сами того не желая, помогают России избавляться от доллара. Об этом сегодня...

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«Мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают, потому что делают все возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте и сделать ее рискованной для международных расчетов. Мы всячески стимулируем на расчет в национальных валютах. Это уже начинает вызывать на Западе тревожные дискуссии среди политологов и экономистов. Мы резко сокращаем свои валютные резервы в долларах. Этот процесс не остается незамеченным», – отметил министр.

«Не только в США начинают задаваться вопросом, где начнутся для них реальные проблемы, но и наши экономические операторы ощущают облегчение в решении вопросов, связанных с переводом средств. Я думаю, по этому пути мы должны идти. Насколько это должно быть быстрее, я не знаю. Очень важно не вывести экономику из равновесия, которое худо бедно существует и помогает нам двигаться вперед», – сказал Лавров.

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