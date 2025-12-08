Россия сделала бесполезными три украинские АЭС
Массовые отключения света пришли на Украину надолго, с ними придется жить до весны.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радо НВ» заявил исполнительный директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк.
Он говорит, что полной информации о степени повреждений энергообъектов нет, о них можно судить лишь по официально озвученной информации от «Укрэнерго» и «Энергоатома», объявивших о снижении мощности АЭС.
Эксперт делает вывод: это свидетельствует о невозможности полноценно передавать электроэнергию по магистральным линиям в тех объемах, которые генерируют станции.
«Даже ту электроэнергию, которую мы сможем сгенерировать, мы не можем в достаточном объеме передать, поскольку противник повредил систему передачи. Он делает это, очевидно, не впервые и не в последний раз. И нам просто с этим приходится жить», – жалуется эксперт.
Он прогнозирует, что эта проблема надолго, учитывая, что три из четырех подконтрольных Киеву АЭС находятся в западной части страны и фактически отрезаны от Левобережной Украины.
«Соответственно, мы имеем сейчас ограничение фактически по всей территории. И, сообщало «Укрэнерго», фактически у нас может быть до четырех очередей ограничений. С такими примерно ограничениями нам придется жить, я думаю, до весны, к большому сожалению», – подытожил Павлюк.
