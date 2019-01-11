Россия щедро тратится на восстановление Севастополя после Украины. Чем горожане недовольны?

11.01.2019, Севастополь, Галина Шершнева

Севастополь занял пятое место в 2018 году во всероссийском рейтинге региональных бюджетов. На каждого жителя города приходится 81.800 руб. Больше – только в Москве, Южно-Сахалинске, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийске. А в 2017 году Севастополь занимал 4-е место в рейтинге с 71 тыс. руб. на человека.

Однако заслугу за столь высокие результаты справедливо будет присвоить не самому городу, а федеральному центру, щедро снабжающему Крым деньгами. Из 50 млрд руб годового бюджета 60% средств приходит из Москвы. Помимо бюджетных субвенций в город поступают средства на реализацию объектов федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В 2018 году по линии ФЦП было выделено 7,6 млрд руб. Однако к 1 декабря эти средства были освоены местными чиновниками всего на 43%. Важнейшие объекты не просто не строятся, зачастую их начинают и бросают.

Так, был изгнан подрядчик «Биотехпрогресс» с очистных сооружений «Южные». Хилые мощности, ранее хоть как-то очищавшие стоки полумиллионного города, оказались разрушенными, 2 млрд руб аванса «сгорели» в лопнувшем ОФК-банке. Восполнить эти средства неоткуда. Севастополь ежегодно сбрасывает в море 30 млн. кубометров стоков. Цифра эта ввиду интенсивного строительства разнообразных объектов рекреации имеет тенденцию к росту.

Еще 512 млн руб. правительство заплатило подрядчику на реконструкции крупнейшего в Севастополе Парка Победы, который был за эти деньги превращен в разрытое бульдозерами поле с хаотично торчащими бетонными конструкциями. В срок объект уже не сдан, его судьба туманна.

Третьим проваленным объектом ФЦП стал онкодиспансер (Севастополь занимает лидирующие позиции в РФ по росту заболеваемости раком). Федеральная антимонопольная служба отменила в начале января поиск подрядчика. Этот объект ФЦП стоимостью в 2,4 млрд руб должен был быть начат еще в декабре 2017 года. В 2018 году было запланировано перечислить подрядчику более полумиллиарда рублей.

Провалы сопровождают и не столь масштабные объекты. Так и не начались строительно-монтажные работы на дамбе на реке Кача стоимостью более 66 млн руб. Не сдан 1 декабря кольцевой газопровод через Балаклаву и Фиолент к бухте Казачья. Из средств, выделенных на оплату первого этапа работ, было освоено только 30%. Провалено проектирование сельского пожарного депо на две машины в селе Терновка стоимостью 8,45 млн руб. и культурно-досугового центра на Северной стороне, а также 14 объектов спортивной инфраструктуры. Проблемы были даже с модульными сельскими фельдшерскими пунктами. Правда, их, в конце концов, сдали.

Всего на оплату госконтрактов по проектированию и строительству объектов капитального строительства в Севастополе из федерального бюджета было выделено 4,5 млрд руб. К 1 ноября местные чиновники смогли освоить только 1,67 млрд руб, или около 37%. Из 26 запланированных объектов сдано только восемь, 18 перейдут на следующий год. В 2019 году должно начаться строительство уже 84 объектов.

Даже те объекты ФЦП, о завершении которых правительство города бодро рапортует, часто на деле оказываются проблемными. Так, подрядчик сдал реконструированный сквер у Владимирского собора (44 млн руб.)в центре города с развороченными аллеями. А якобы завершенная реконструкция парка возле монастыря Святого Георгия на Фиоленте (115 млн руб. ) на деле будет закончена только в феврале.

«Косяками» оборачиваются порой даже такие совсем мелкие объекты как детские площадки, профинансированные из городского бюджета. Их очень много по всему городу, но сделаны они иногда по принципу «тяп-ляп»: к примеру, в одном из случаев разломанное при сооружении старое асфальтовое покрытие не восстановлено, а кое-как засыпано песком.

Именно поэтому общая атмосфера бесхозяйственности не может не раздражать горожан. Они считают, что деньги, щедро выделяемые Россией на восстановление Севастополя после пребывания под Украиной, либо разворовываются, либо тратятся бездумно и бесконтрольно.

На это накладывается и фактор того, что средняя зарплата в Севастополе вдвое ниже общероссийской, а цены в розничной торговле значительно выше материковых, – всё это прибавляет популярности критикам городского правительства.