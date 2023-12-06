Россия скоро лишит мировую переработку русской нефти и газа

Россия движется к отказу от экспортно-сырьевой экономики.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «БелТА» заявил геостратег Андрей Школьников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Мы от нефтегаза уходим. Сейчас мало кто обращает внимания, но в России строится громадное количество объектов нефтегазопереработки. 2025-26 годы это выход на запуск этих производств.

Тот газ, который планировалось по «Северным потокам» отправлять через Балтийское море в Германию, он весь будет использоваться на берегу. Там громаднейшие комплексы нефтегазохимические. Будут производства. Зачем нам отправлять туда метан, если мы можем производить удобрения. Это дороже. И так по всему», – сказал Школьников.