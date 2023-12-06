Россия скоро лишит мировую переработку русской нефти и газа
Россия движется к отказу от экспортно-сырьевой экономики.
Об этом в интервью белорусскому информагентству «БелТА» заявил геостратег Андрей Школьников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы от нефтегаза уходим. Сейчас мало кто обращает внимания, но в России строится громадное количество объектов нефтегазопереработки. 2025-26 годы это выход на запуск этих производств.
Тот газ, который планировалось по «Северным потокам» отправлять через Балтийское море в Германию, он весь будет использоваться на берегу. Там громаднейшие комплексы нефтегазохимические. Будут производства. Зачем нам отправлять туда метан, если мы можем производить удобрения. Это дороже. И так по всему», – сказал Школьников.
Он также прогнозирует, что ближайшие 7-10 лет доходы России от экспорта глубокой переработки и промпроизводства превысят нынешнюю прибыль от продажи энергоносителей. Кроме того, производственные комплексы, которые сейчас работают на фронт, не прекратят работу после окончания войны.
Спасибо!
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