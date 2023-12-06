Россия скоро лишит мировую переработку русской нефти и газа

Елена Острякова.  
06.12.2023 23:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 576
 
Газ, Дзен, Запад, Нефть, Общество, Политика, Россия, Экономика


Россия движется к отказу от экспортно-сырьевой экономики.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «БелТА» заявил геостратег Андрей Школьников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия движется к отказу от экспортно-сырьевой экономики. Об этом в интервью белорусскому информагентству «БелТА»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Мы от нефтегаза уходим. Сейчас мало кто обращает внимания, но в России строится громадное количество объектов нефтегазопереработки. 2025-26 годы это выход на запуск этих производств.

Тот газ, который планировалось по «Северным потокам» отправлять через Балтийское море в Германию, он весь будет использоваться на берегу. Там громаднейшие комплексы нефтегазохимические. Будут производства. Зачем нам отправлять туда метан, если мы можем производить удобрения. Это дороже. И так по всему», – сказал Школьников.

Он также прогнозирует, что ближайшие 7-10 лет доходы России от экспорта глубокой переработки и промпроизводства превысят нынешнюю прибыль от продажи энергоносителей. Кроме того, производственные комплексы, которые сейчас работают на фронт, не прекратят работу после окончания войны.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть