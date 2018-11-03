Россия спровоцировала новый виток грызни Порошенко с Тимошенко

04.11.2018, Киев, Владимир Гладков

В российский санкционный список не попал президент Украины Пётр Порошенко, а также его предприятия и ближайшее бизнес-окружение.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» Сергей Власенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня удивляет, что в списке (санкционном – ред.) нет Порошенко! Нам говорят, что президенты не попадают в списки – они не попадают в политические списки. Если бы эти списки запрещали въезд на территорию РФ, понимаю, почему там его нет, но это экономический список!

Даже если допустить, что пан Песков прав, и там не должен быть президент, у меня другой вопрос: почему там нет корпорации «Roshen» и «Ленинской кузни»?

И третий вопрос: почему там нет физлица Игоря Кононенко, который является партнёром Порошенко во всех его бизнесах? Включение Кононенко означало бы удар по предприятиям Порошенко, который торгует с Россией, платит туда деньги, постоянно закупает комплектующие!

Обратите внимание, там нет никого, кто непосредственно связан с бизнесом. Да, там есть сын Порошенко Алексей, который не является его бизнес-партнёром.

Нет Макара Пасенюка, который обеспечивает бизнес Порошенко, нет пани Гонтаревой, которая также обеспечивает бизнес и имеет в России активы. То есть, люди, возглавляющие украинскую власть, которые в ежедневном режиме торгуют с РФ, почему-то в этот список не попадают. Они бы пострадали финансово», – вещал Власенко.

Далее нардеп достал бумаги и продолжил яростную речь.

«Это президент страны! У меня в руках погрузочно-таможенные декларациями по торговле его предприятий с Россией! Но он почему-то туда (в список – ред.) не попадает и рассказывает нам абсурдную логику. Он говорит: «Смотрите, Путин не трогает мои предприятия, позволяя мне зарабатывать миллионы, чтобы показать, что я, якобы, не друг Кремля, а враг Кремля». Это уже какой-то полный сюр!

При этом в список не попадают люди, которые являются его реальными ближайшими партнёрами, и от которых этот бизнес зависит», – возмущённо добавил соратник Тимошенко.