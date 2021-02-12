Россия требует предоставить слово в Совбезе ООН представителям ЛДНР

12.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Несмотря на позицию Украины и её западных хозяев, Совет безопасности ООН должен снова заслушать жителей Донбасса.

Об этом в ходе заседания Совета безопасности ООН в честь годовщины подписания Минских соглашений заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О том, как Киев делает вид, что выполняет договорённости, мы хорошо знаем от жителей Донбасса, которые лично поделились этой информацией с Советом в ходе организованной нами 2 декабря прошлого года неформальной встречи по «формуле Арриа».

К слову сказать, Украина и её западные покровители, включая членов Нормандского формата, Германию и Францию, от участия уклонились. Нам и сегодня было бы неплохо послушать представителей Донбасса, ведь они участники процесса урегулирования.

Интересно, что участники Нормандского формата, а именно Германия и Франция, да и другие страны, не отвергают прямого диалога, например, с движением Ансар Аллах а Йемене, с представителями сирийской и венесуэльской оппозиции, и непризнанными государственными образованиями в Восточном Средиземноморье», – сказал он.

Василий Небензя подчеркнул, что таким образом Франция и Германия не только нарушают свои политические принципы, но и становятся соучастниками преступлений против народа Донбасса.

«Однако инициативы, направленные на установление прямого общения Киева с жителями Донбасса – реальными жителями Донбасса, а не подставными – вызывают у них нервную реакцию. Не вы ли, господа, подчёркиваете важность политико-дипломатического разрешения конфликтов через инклюзивный диалог? Где же тогда ваши принципы?

Мы благодарим те делегации, которые не побоялись принять участие в упомянутой «формуле Арриа», и услышать голос жителей Донецка и Луганска. Тем же, кто смалодушничал, скажу – те, кто поддерживает лишь одну сторону внутри украинского конфликта, и, вопреки фактам, потакают, вопреки фактам, её болезненным фантазиям о российской агрессии, не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса», – добавил дипломат.